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Viabilità e trasporti | 09 novembre 2026, 09:08

Radar in Ticino, i controlli della velocità dal 9 al 15 novembre: ecco tutte le località

La Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano le località interessate dalle verifiche mobili e semi-stazionarie della settimana. Controlli in sei distretti del Canton Ticino

Radar in Ticino, i controlli della velocità dal 9 al 15 novembre: ecco tutte le località

La Polizia cantonale e le polizie comunali ticinesi proseguono le attività di prevenzione e controllo della sicurezza stradale, ricordando che l'eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, anche con conseguenze gravi o mortali.

Le autorità rinnovano quindi l'invito agli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Per prevenire gli incidenti, dal 9 al 15 novembre 2026 saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari in diverse località del Canton Ticino. Ecco l'elenco delle zone interessate, suddivise per distretto. Luino Notizie

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Polizia cantonale: Ambrì, Lavorgo.

Distretto di Bellinzona

Polizie comunali: Gudo, Castione, Preonzo, Giubiasco, Cadenazzo, Bellinzona, Carasso.

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Minusio, Magadino, Losone, Tegna, Locarno, Arcegno.

Distretto di Vallemaggia

Polizie comunali: Gordevio.

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Vezia, Arbostora, Cernesio.

Polizie comunali: Massagno.

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Chiasso.

Controlli della velocità semi-stazionari

Giubiasco, Cugnasco, Serocca d'Agno, San Pietro. 

Possibili anche controlli non annunciati

Dall'elenco sono esclusi i rilevamenti effettuati con le vetture civetta e con le pistole laser, strumenti utilizzati per contrastare le infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

La comunicazione preventiva non riguarda inoltre i controlli effettuati sulla rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale mantiene comunque la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli della velocità non annunciati, con l'obiettivo di contrastare le violazioni più gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Le autorità precisano infine che i controlli programmati potrebbero non essere effettuati per esigenze di servizio o problemi tecnici.

Redazione

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