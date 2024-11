Un uomo barricato in casa con un coltello: i carabinieri intervengono con il taser

I carabinieri di Domodossola hanno utilizzato il taser per immobilizzare un uomo armato di coltello che si era barricato in camera da letto. Nel primo pomeriggio di sabato, infatti, una chiamata al 112 richiedeva l’intervento di una pattuglia in un appartamento dell’Ossola, per un 37enne, armato di un coltello da cucina, che si era barricato in camera da letto.

I militari hanno dapprima cercato di calmare l’uomo parlandogli attraverso la porta e tentando inutilmente di convincerlo ad aprirla.

Comprendendo che ogni tentativo sarebbe stato vano, e temendo anche per eventuali gesti anticonservativi, i militari hanno forzato la porta della camera da letto e si sono trovati di fronte il 37enne con il coltello in mano. I carabinieri hanno cercato nuovamente il dialogo con l’uomo cercando di fargli posare il coltello, ma questo, non solo non lo ha posato, ma lo ha puntato verso i militari minacciando di colpirli. Per questo i carabinieri hanno utilizzato il taser.