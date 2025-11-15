“L’assassino delle facce”, il nuovo noir a quattro mani di Alessandro Chiello e Antonella Marangoni

Venerdì 21 novembre alle 20.45 lo Spazio Contemporaneo della Socie di Muuto Soccorso di Domodossola ospita un nuovo evento culturale a cura del circolo letterario L’Obelisco. Nell’occasione, Alessandro Chiello e Antonella Marangoni presentano il loro nuovo libro, “L’assassino delle facce” (Edizioni della Goccia).

Un noir scritto a quattro mani da due autori ossolani, conosciuti e apprezzati nel Vco e non solo. Alessandro Chiello, giallista per passione, ha al suo attivo la fortunata serie del commissario Gegè e dell’ispettore Lina Gatti, nonché saggi ispirati al mondo del cinema e della critica storico-artistica. Con lui, Antonella Marangoni, esperta e studiosa di morfologia del volto, passione che si è concretizzata nella pubblicazione di due saggi in materia, distribuiti con successo su tutto il territorio nazionale.

Dalla reciproca passione per la lettura e la scrittura è nato un sodalizio letterario che ha portato alla pubblicazione di un testo che si muove su uno scenario torbido e dai risvolti passionali in cui i dolori del passato dei personaggi si incrociano con una serie di delitti. L’intreccio si muove tra Francia, Svizzera e Оssola e vede come protagonisti un investigatore privato dall’anima tormentata, Joe Martin, e una scrittrice dalla spiccata personalità, Stella Fox, dotata dello strano talento di interpretare le fattezze dei volti, accresciuto da anni di studio in materia di morfo-visologia. Non sarà facile per chi indaga sui delitti, accettare la presenza della “donna che legge le facce” e delle sue particolari capacità. Il passato di Stella si intersecherà con quello di Joe insinuandosi tra le pieghe dei suoi rimorsi che non si placano. Brandelli di ricordi, tensioni represse e fantasmi femminili affioreranno facendo emergere dettagli che andranno a comporre la personalità e il movente dell’assassino fino ad arrivare a scoprire il suo nome ma soprattutto il suo volto.

Gli autori dialogheranno con Barbara Bottazzi, rappresentante del circolo letterario L’Obelisco.