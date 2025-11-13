Con il concerto di Santa Cecilia si chiudono i festeggiamenti per i 75 anni della Musica di Oira

È in programma per sabato 15 novembre alle 21.00, nella chiesa parrocchiale di Crevoladossola, l’ultimo appuntamento del ricco calendario dei festeggiamenti per i 75 anni della Musica di Oira. Il gruppo si esibirà, insieme al Corpo Musicale di Crevoladossola, nel tradizionale concerto di Santa Cecilia.

La serata prevede l’esecuzione di due prime assolute, entrambe scritte in occasione dell’importante anniversario: “Horia”, una marcia composta e donata dal maestro Lorenzo Pusceddu, e “Miniera”, composta da Andrea Magnani, componente della Musica di Oira.

Nel corso della serata saranno anche premiati i vincitori del concorso fotografico “Musica e pietra”, le cui opere saranno esposte fino alla fine di novembre all’Ossola Outdoor Center.