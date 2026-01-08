Domodossola, dal 2026 arriva lo smart parking: nuovi parcometri, app e nuovo parcheggio all'ex macello

Novità in arrivo, in termini di viabilità e parcheggi, a Domodossola. La gestione della sosta a pagamento in città, dopo la fine del contratto con la società Compark, è affidata a partire dal 2026 a City Green Light, che propone un programma di rigenerazione urbana che doterà la città di un sistema di smart parking innovativo, impianti fotovoltaici per gli edifici pubblici e un aggiornamento dell’illuminazione interna con Led ad alta efficienza. Entro fine gennaio, inoltre, verrà ripristinato il sistema di pagamento degli stalli blu tramite parcometro, al termine di un periodo di transizione nel quale i parcheggi sono gratuiti.

Smart parking, tecnologia e servizi digitali: cosa cambia a Domodossola

City Green Light prevede l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici per la gestione degli stalli, attraverso sensori avanzati collegati via rete LoRaWAN, capaci di rilevare in tempo reale la disponibilità di spazi di sosta. A questi si aggiungeranno parcometri di nuova generazione che supporteranno i pagamenti digitali: carte, bancomat, app. I parcheggi a conformazione idonea saranno poi dotati di sistema a sbarre e casse automatiche, riconoscimento targhe per abbonati, senza necessità di inserire biglietti o fare code.

Gli utenti avranno anche a disposizione un’app dedicata, scaricabile a partire da marzo 2026, che consentirà, tramite smartphone, di verificare puntualmente la disponibilità di posti e di essere guidati verso il parcheggio libero più vicino. Attraverso la stessa piattaforma si potranno acquistare o rinnovare abbonamenti, gestire autorizzazioni comunali, ricevere notifiche automatiche e consultare lo storico delle operazioni.

Coerentemente con questa moderna riorganizzazione, per rendere la sosta più efficace e funzionale alle reali esigenze di cittadini e visitatori, le zone a disco orario del centro verranno convertite in zone blu: questo perché da un lato il sistema del disco orario non è realmente controllabile, vanificando l’obiettivo di garantire il ricambio, e dall’altro presenta dei limiti nella modulazione del tempo di sosta. Entro l’inizio dell’autunno verrà realizzato un nuovo parcheggio in superficie da 105 stalli nell’area dell’ex macello, zona strategica per la mobilità cittadina.

Su specifica richiesta dell’amministrazione comunale, il nuovo sistema di gestione introdurrà anche la sosta breve, che consentirà di parcheggiare ovunque gratuitamente per i primi 10 minuti. Una volta conclusi tutti gli interventi previsti, considerate le nuove opzioni di sosta, agli abbonati non sarà consentito il parcheggio in alcune vie tra le più centrali, proprio per garantire un ricambio costante a beneficio di chi deve accedere ai servizi o ai negozi.

Efficienza e sostenibilità negli edifici pubblici

Non solo mobilità. Parte del progetto riguarda la sostenibilità energetica del patrimonio comunale, con l’installazione in sette edifici pubblici di impianti fotovoltaici in grado di produrre circa 220.000 kWh all’anno, destinati all’autoconsumo, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale.

Inoltre sarà sostituita l’illuminazione interna di alcune strutture comunali: circa 1.755 punti luce verranno rinnovati con Led ad alta efficienza, riducendo i consumi fino al 50% e migliorando la qualità luminosa. La nuova rete sarà inoltre predisposta per future integrazioni smart, potenzialmente utili per le politiche di smart city.

Tempistiche controllate e gestione del progetto

Il cronoprogramma, definito in accordo con il comune, prevede l’avvio dei lavori nel gennaio 2026. La prima fase – destinata allo smart parking – comprenderà test e installazioni tra gennaio e aprile. Contestualmente, tra marzo e settembre, verrà realizzato il nuovo parcheggio in struttura. L’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e la sostituzione dell’illuminazione interna si svolgeranno tra giugno e settembre. L’intero progetto dovrebbe essere completato entro l’autunno 2026, salvo eventuali adeguamenti che verranno comunicati.