"Da Madrid a Vienna": gli strumentisti della Scala in concerto a Palazzo San Francesco

Il comune di Domodossola e i musei civici G.G. Galletti, in collaborazione con la Fondazione Paola Angela Ruminelli e con il Lions Club di Domodossola, organizzano un nuovo appuntamento musicale nell’ambito della mostra “Fuori dai confini della realtà tra Klee, Chagall e Picasso”. Sabato 10 gennaio alle 16.30 le sale della mostra, allestita a Palazzo San Francesco, ospitano un concerto dal titolo “Da Madrid a Vienna: luci, ombre e splendore d’archi” degli strumentisti della Scala. Protagonista il Sestetto Wanderer con Agnese Ferraro, Lucia Zanoni, Duccio Beluffi, Joel Imperial, Gianluca Muzzolon e Beatrice Pomarico. Al termine del concerto sarà possibile partecipare ad una visita alla mostra guidata da uno dei curatori, Federico Troletti.

I posti sono limitati ed è dunque richiesta la prenotazione all’indirizzo info@museicivicidomodossola.it o al numero 338 5029591.