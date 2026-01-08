Domobianca SkiAlp Vertical: conto alla rovescia per la sfida sulle piste illuminate

A quattro settimane dall’evento, il team organizzativo della Domobianca SkiAlp Vertical è già pronto a mandare in scena una gara spettacolare sulle piste illuminate del comprensorio di Domobianca 365.

L’evento, che prenderà il via sabato 31 gennaio alle ore 19.00 dal piazzale dell’Alpe Lusentino, in sole tre edizioni è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di SkiAlp e ha visto al via della competizione i più forti atleti di livello internazionale. Due i record da battere: in campo maschile l’incredibile 19’50”, siglato lo scorso anno dal fortissimo portacolori del Team La Sportiva Alex Oberbacher; in campo femminile il 23’40”, stabilito nel 2023 dalla portacolori dell’Esercito Alba De Silvestro.

In palio anche il 2° Trofeo Enaip, in memoria di Roberto Fantone, assegnato al primo atleta ossolano classificato, lo scorso anno vinto da Giacomo Luvini. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 gennaio sul portale Wedosport; sarà inoltre possibile iscriversi anche in loco fino a un’ora prima dello start. Per l’occasione, le seggiovie saranno aperte a costo agevolato, per permettere a tutti di salire e fare il tifo lungo il percorso.

Seguirà il pasta party alla Baita Motti e, dopo le premiazioni — che si svolgeranno al LuseBar intorno alle ore 22.00 — prenderà il via la grande festa After SkiAlp Party con Dj Lupo Alberto. L’appuntamento per tutti è sulle nevi di Domobianca 365, per una grande serata di sport e divertimento.