Radar in Canton Ticino: le postazioni programmate per la settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali ricordano, nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale, che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, talvolta con conseguenze gravi o addirittura mortali. Si rinnova quindi l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Con l’obiettivo di prevenire sinistri stradali, durante la settimana 10, dal 2 marzo 2026 all’8 marzo 2026, saranno effettuati controlli mobili della velocità nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Cadenazzo, Lumino

Polizie comunali: Camorino, Bellinzona, Castione, Arbedo, Gudo, Giubiasco

Distretto di Locarno

Polizia cantonale: Cugnasco, Magadino

Polizie comunali: Losone, Brissago, Ascona

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Davesco-Soragno

Polizie comunali: Castagnola, Viganello, Molino Nuovo, Orino, Grancia, Paradiso, Maroggia, Canobbio, Ruvigliana, Pregassona, Lugano

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale: Castel San Pietro

Polizie comunali: Chiasso, Arzo, Stabio, San Pietro, Novazzano



Sono esclusi da questo elenco i rilevamenti effettuati con vetture civetta e i controlli tramite pistola laser, strumenti impiegati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La misura non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, conformemente al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si precisa infine che alla sola Polizia cantonale è riservata la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati al fine di reprimere infrazioni gravi e tutelare la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati potrebbero non avere luogo per esigenze di servizio o per problemi tecnici.