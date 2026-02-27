A26, chiusure notturne tra Arona e Gravellona

Nuove modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per consentire il transito di trasporti eccezionali, infatti, sono previste alcune chiusure in orario notturno. In particolare, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 1° marzo alle 6.00 del 2 marzo. Uscita obbligatoria alla stazione di Arona e possibile rientro allo svincolo di Verbania/Gravellona dopo aver percorso la SS 33.

Sarà inoltre chiusa la stazione di Baveno in entrata verso Genova, dalle 22.00 del 1° marzo alle 4.00 del 2 marzo; in alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli liberi di Carpugnino (solo per veicoli leggeri), di Meina o di Arona.

Infine, sarà chiuso lo svincolo di Baveno in uscita per chi proviene da Gravellona dalle 22.00 del 1° marzo alle 4.00 del 2 marzo. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli liberi di Verbania, Carpugnino o Meina.