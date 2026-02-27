Domo 2 verso il rilancio: al via il confronto tra regione, provincia e Rfi

Il comune di Domodossola ha avviato il percorso amministrativo per il progetto di completamento e ammodernamento dello scalo ferroviario intermodale Domo 2, situato nei territori di Beura Cardezza e Villadossola. Si tratta di un passaggio decisivo per l’opera richiesta da Cargobeamer Terminal Domodossola, che punta a potenziare l’infrastruttura dedicata al trasporto merci su rotaia.

Il comune ha convocato per il 9 marzo alle 10.00, in videoconferenza, la prima seduta della conferenza dei servizi, l’organo che riunisce tutti gli enti chiamati a esprimere pareri e autorizzazioni necessari per far avanzare il progetto. Alla riunione parteciperanno regione Piemonte, provincia del Vco, Rfi, Terna, Enel, Arpa e altri soggetti pubblici coinvolti. La conferenza dei servizi sarà aperta anche ai portatori di interessi pubblici e privati, comprese associazioni e comitati, che potranno presentare osservazioni e documenti.

Dalla documentazione emerge che il progetto richiede numerosi nulla osta, tra cui: autorizzazioni regionali su opere pubbliche, foreste e rischi industriali; pareri della provincia su viabilità e gestione delle acque; nulla osta di Rfi e Ferservizi per il collegamento dei nuovi binari alla rete ferroviaria; valutazioni di Terna ed Enel per le interferenze con le reti elettriche.