Ripartono i lavori di potenziamento della A9 del Sempione

Riparte la settimana prossima la stagione dei lavori 2026 sulla A9 del Sempione. Il via sarà con inizia con la realizzazione della circolazione a corsia unica nel tratto Casermetta, nel tratto tra Gondo e Gabi.

‘’La strada del Passo del Sempione, con i suoi circa 50 ponti, 20 gallerie e 10 tunnel, è un importante valico alpino sia per il traffico passeggeri che per quello merci. La strada, lunga 45 km, tra Briga e Iselle è uno dei pochi valichi alpini aperti tutto l'anno. A causa della sua posizione alpina e delle condizioni climatiche, la strada è soggetta a notevoli sollecitazioni. Per garantire la sicurezza degli utenti della strada, il percorso viene sottoposto a manutenzione a tratti. Questi lavori garantiscono la conservazione a lungo termine della strada, un flusso di traffico sicuro e la protezione dai pericoli naturali’’ spiegano dall’Ufficio Federale delle strade.

PONTE FURA. Gli interventi riguardano il Ponte Fura, sul versante meridionale del Passo del Sempione, sopra la frazione di Gabi. Sarà sostituito da un nuovo ponte entro il 2027. Durante questo periodo, il traffico sarà ridotto a una sola corsia e deviato su un ponte provvisorio. ‘’I lavori sono iniziati nel 2025 e stanno procedendo bene. Continueranno per tutta la stagione di costruzione del 2026’’ dicono da Astra.

CASERMETTA. Il tratto Casermetta, poco prima di Gondo, Comprende il ponte Hohsteg, diverse gallerie, il ponte Casermetta e la galleria Casermetta. Questo tratto sarà oggetto di un completo rinnovamento entro fine 2026. L'obiettivo del rinnovamento è rinnovare l'intera infrastruttura e migliorare ulteriormente la protezione dai pericoli naturali. Quest'anno, i lavori si concentreranno sulle attrezzature operative e di sicurezza, nonché sugli ultimi ritocchi. Dalla prossima settimana fino a circa la fine di novembre, il traffico sarà ridotto a una sola corsia. Salvo poche eccezioni, il limite di corsia unica potrebbe essere revocato nei fine settimana e nei giorni festivi, consentendo al traffico di scorrere liberamente in questi giorni di maggiore affluenza.

LAVORI. Sono inoltre previsti interventi più brevi sulla A9 Sempione nell'ambito di piccoli interventi di manutenzione strutturale, e sono possibili riparazioni localizzate, se necessario. Tra queste, ad esempio, lavori di rifacimento del manto stradale. Il traffico subirà solo brevi interruzioni.