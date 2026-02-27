Ancora uno sciopero in arrivo: treni fermi per 24 ore

Non solo cambi di orari e interruzioni della linea Domodossola-Milano. Questo fine settimana pendolari, viaggiatori e turisti del Vco dovranno fare i conti anche con uno sciopero del personale ferroviario. In particolare, l’agitazione è stata proclamata dai sindacati del settore dei trasporti - Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp - ed è prevista dalle 21.00 di oggi, venerdì 27 febbraio, alle 20.59 di domani, sabato 28 febbraio.

A risentire di possibili ritardi e cancellazioni sono i treni regionali e a lunga percorrenza. Restano, come di consueto, attivi i convogli nelle fasce orarie di garanzia, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Per la giornata di venerdì, sono garantiti i treni che partono entro le 21.00 con arrivo previsto entro le 22.00.