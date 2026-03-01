Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 2 marzo.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura dell’uscita di Verbania provenendo da Genova e dell’entrata di Verbania in direzione Ornavasso, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 2 marzo. Si potrà utilizzare l’uscita di Baveno e l’entrata da Gravellona Toce.
Chiusura dell’entrata di Carpugnino in direzione Genova dalle 22.00 alle 2.00 nella notte di mercoledì 4 marzo.
Chiusura dell’uscita provenendo da Gravellona Toce della stazione di Casale Monferrato nord dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 6 marzo. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.
Chiusura dell’uscita provenendo da Genova e dell’entrata in direzione Gravellona Toce della stazione di Casale Monferrato nord dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di sabato 7 marzo. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.
Chiusura dell’entrata in direzione Genova della stazione di Casale Monferrato nord Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di domenica 8 marzo. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.
Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, tra le pkm 159+000 e 159+500 in modalità permanente.
Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, tra le pkm 155+200 e 156+000 in modalità permanente da lunedì 2 a lunedì 9 marzo.
Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova, tra le pkm 179+500 e 173+400 in modalità permanente da lunedì 2 a venerdì 6 marzo.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià, tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.
Cantieri di deviazione di carreggiata:
Tra Baveno e Carpugnino in direzione Gravellona tra le pkm 181+000 e 189+900 in modalità permanente da lunedì 2 a sabato 7 marzo.