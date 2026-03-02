Gli autovelox operative in Piemonte fino a domenica 8 marzo

La Polizia di Stato comunica le tratte stradali sulle quali, giorno per giorno, saranno attivi i dispositivi di controllo della velocità.
L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e promuovere comportamenti di guida più prudenti, contribuendo così alla prevenzione degli incidenti. Adeguare la velocità alle condizioni della strada rappresenta infatti un fattore fondamentale per la sicurezza propria e degli altri utenti. Di seguito l’elenco delle postazioni previste per la settimana in corso.
02/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
03/03/2026
Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/
A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
Autostrada A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A8 NO/
Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 30 Val Bormida AL/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
04/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL
Autostrada A A8 NO/
Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
05/03/2026
Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/
A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN
Strada Statale SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
06/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO
Strada Statale SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
07/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A8 NO/
Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB
Strada Statale SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
08/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A8 NO/
Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN
Strada Provinciale SP 594 Destra Sesia VC/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO