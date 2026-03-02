Gli autovelox operative in Piemonte fino a domenica 8 marzo

La Polizia di Stato comunica le tratte stradali sulle quali, giorno per giorno, saranno attivi i dispositivi di controllo della velocità.

L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e promuovere comportamenti di guida più prudenti, contribuendo così alla prevenzione degli incidenti. Adeguare la velocità alle condizioni della strada rappresenta infatti un fattore fondamentale per la sicurezza propria e degli altri utenti. Di seguito l’elenco delle postazioni previste per la settimana in corso.

02/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 TO-PC AT/

A A8 NO/

Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

03/03/2026

Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/

A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

Autostrada A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 Ads Crocetta AL/

A A8 NO/

Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 30 Val Bormida AL/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

04/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 Ads Crocetta AL

Autostrada A A8 NO/

Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

05/03/2026

Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/

A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 TO-PC AT/

A A8 NO/

Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN

Strada Statale SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

06/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 Ads Crocetta AL/

A A21 TO-PC AT/

A A8 NO/

Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO

Strada Statale SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

07/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A8 NO/

Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB

Strada Statale SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

08/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A8 NO/

Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN

Strada Provinciale SP 594 Destra Sesia VC/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO