Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 24 novembre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Baveno e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 24 e mercoledì 26 novembre. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Chiusura del nodo A4/A26 provenendo da Torino in direzione Genova e Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 24 e martedì 25 novembre. Uscita consigliata a Greggio e possibile rientro a Vercelli est o Casale Monferrato nord.

Tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 25 novembre. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.

Tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 27 novembre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Baveno.

Tra Borgomanero e Romagnano Sesia in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 28 novembre. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano Sesia.

Chiusura del nodo A4/A26 provenendo da Torino in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 28 novembre. Uscita consigliata a Greggio e possibile rientro a Vercelli est.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A26 in direzione Stroppiana dalle 0.00 alle 4.00 nella notte di giovedì 27 novembre. Uscita obbligatoria a Vercelli ovest e possibile rientro a Vercelli est.

Tra allacciamento D36/A26 e Vercelli ovest in direzione Santhià dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di giovedì 27 novembre. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro a Vercelli ovest.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Casale Monferrato nord e Vercelli est in direzione Gravellona Toce tra le pkm 100+000 e 103+500 in modalità permanente da lunedì 24 a venerdì 28 novembre.

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce tra le pkm 151+000 e 153+600 in modalità permanente da giovedì 27 a venerdì 28 novembre.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova tra le pkm 179+500 e 173+400 in modalità permanente da lunedì 24 a venerdì 28 novembre.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra allacciamento A26/D36 e Vercelli ovest in direzione Santhià tra le pkm 1+100 e 7+250 in modalità permanente fino a venerdì 5 dicembre.