Domo, arrestata 35enne per resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola hanno tratto in arresto una 35enne, dimorante in Ossola poiché ritenuta responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Nella sera di ieri la donna, in evidente stato di alterazione, ha dapprima aggredito l’ex compagno, quando ha accompagnato a casa i figli e successivamente colpito al volto con un pugno uno dei due militari intervenuti sul posto allertati dall’uomo.

Nemmeno l’intervento dei genitori della donna è valso a calmare la medesima che ha continuato a colpire sia i militari che i propri genitori. Gli operanti sono riusciti a fatica a immobilizzare la donna e a riportare la calma. I familiari coinvolti sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto mentre la 35enne è stata tratta in arresto e tradotta presso il carcere di Vercelli in attesa dell’udienza di convalida.