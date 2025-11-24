Addio a don Lino Romanello, storico parroco di Vagna

Vagna e Domodossola piangono la scomparsa di don Lino Romanello, morto all’età di 96 anni. Figura molto amata nel territorio, lascia un ricordo profondo nelle comunità che ha accompagnato durante il suo lungo cammino di fede e servizio.

Ordinato sacerdote nella seconda metà del Novecento, don Romanello aveva iniziato il suo ministero a Villadossola, per poi essere destinato alla Svizzera, dove aveva svolto per diversi anni il ruolo di cappellano delle comunità italiane. Un incarico che aveva vissuto con grande attenzione verso i tanti emigranti, offrendo ascolto, vicinanza e sostegno spirituale.

Rientrato in Ossola, era stato nominato parroco di Vagna, frazione di Domodossola, dove è rimasto per quasi vent’anni diventando un punto di riferimento per generazioni di fedeli. Durante il suo mandato aveva promosso iniziative per la tutela delle tradizioni locali e la valorizzazione del patrimonio artistico della parrocchia.

Nel 2017, a causa di problemi di salute, aveva chiesto di essere sollevato dall’incarico. In quell’occasione il vescovo aveva voluto ringraziarlo pubblicamente per la «dedizione, la disponibilità e la cura pastorale» che avevano caratterizzato il suo ministero.

La comunità di Vagna e tutto il territorio ossolano si preparano ora a dare l’ultimo saluto a don Lino. I funerali saranno celebrati mercoledì 26 novembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Vagna. La veglia di preghiera con il Rosario è prevista per martedì 25 novembre alle 18.00.