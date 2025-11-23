Juve Domo travolgente: 8 gol e secondo posto consolidato

La copertina della domenica è tutta della Juventus Domo, che al “Curotti” schianta il Banchette Colletetto con un roboante 8-3.

Un match spettacolare dominato dai domesi, trascinati da Cerutti (cinque reti), dalle doppiette di Aglio e dal sigillo di De Bei. Una vittoria larga e convincente che permette alla Juve Domo di consolidare il secondo posto in classifica alle spalle del Città di Casale, mantenendo immutate le ambizioni di alta quota.

Il Piedimulera crolla a Ivrea, travolto 6-1, in una partita mai in discussione. I gialloblù restano così nei bassifondi, con una difesa che continua a soffrire. Sconfitta anche per l’Union Novara, superato 3-2 dal Quincinetto Tavagnasco in una gara equilibrata ma chiusa dai padroni di casa nel finale.

L’Arona vince grazie ad un pesante 0-4 sul campo della Virtus Vercelli. La formazione lacuale conquista tre punti preziosi che la riportano nella metà alta della graduatoria.

Pesante battuta d’arresto anche per la Gravellona San Pietro, superata 4-0 dall’Ornavassese.