Sciopero generale, Cgil e Uil scendono in piazza per chiedere un cambio di rotta nella manovra di bilancio

Il 29 novembre, CGIL Novara e VCO e UIL Novara e VCO partecipano allo sciopero generale indetto a livello nazionale, con una manifestazione regionale che si terrà nella mattinata a Torino. L'iniziativa mira a contestare la legge di bilancio del governo, considerata insufficiente a risolvere le problematiche economiche del Paese e, in particolare, a ridurre le disuguaglianze sociali.

Il sindacato denuncia l’inadeguatezza della manovra economica, che non affronta i reali bisogni di lavoratori, pensionati e dei settori pubblici. In particolare, le richieste vanno verso un aumento dei salari e delle pensioni per contrastare l'inflazione e la perdita di potere d’acquisto. Inoltre, si chiede un forte impegno per il finanziamento di sanità, istruzione e politiche industriali, ritenute da tempo sotto-finanziate e a rischio di un ulteriore depotenziamento.

La protesta è anche contro le politiche fiscali che favoriscono gli evasori fiscali e non tutelano adeguatamente i settori più vulnerabili, come la sanità e l'istruzione. A fronte di queste criticità, CGIL e UIL chiedono misure concrete, tra cui una riforma del sistema pensionistico che superi la Legge Monti-Fornero, un finanziamento straordinario per i servizi pubblici e una politica industriale che supporti i settori manifatturieri e la creazione di nuovi posti di lavoro.

La partecipazione all'evento è aperta a tutti i lavoratori e cittadini. Per entrambe le province è possibile prenotare posti sui pullman contattando i delegati sindacali di riferimento o scrivendo a segreteria@cgilnovaravco.it o cspnovara@uil.it entro il 24 novembre, essendo in fase di esaurimento i posti sui dodici pullman prenotati dai nostri territori .