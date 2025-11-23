L'Omegna passa a suon di gol a Varzo. Prezioso successo del Vogogna

Il Momo firma il risultato più netto della giornata: un sonoro 6-0 ai danni dell’Esio Verbania, trascinato dalla doppietta di Borruto e dal tris di Delfino. Con questo successo gli azzurri restano primi in classifica a pari punti con il Feriolo, confermando un rendimento da grande squadra. Vince a suon di gol anche l’Omegna, che espugna il campo della Varzese con un convincente 1-5. Decisivi Di Vico, Scalabrini, Audi e Scaranozza. Un successo che rilancia i rossoneri al quarto posto.
Gol e spettacolo anche a Feriolo, dove i gialloblù pareggiano 3-3 contro il Bagnella al termine di una partita ricca di ribaltamenti e occasioni. Un punto che permette al Feriolo di restare in vetta, seppur raggiunto dal Momo.
Torna al successo la Virtus Villadossola, che supera 3-1 il Sizzano al “Poscio”. Goleada anche per il Dormelletto, che batte 4-0 il Romagnano, e per la Cannobiese, vincente 4-0 sul Carpignano. In zona bassa, continua il periodo complicato dell’Agrano, sconfitto 0-1 dal Vogogna con gol di Palamara. Sconfitta anche per il Cameri battuto 0-1 dal Quaronese.