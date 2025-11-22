Contro l'Ornavassese il Gravellona cerca la partita del riscatto

E’ su Ornavassese-Gravellona San Pietro che sono puntate le attenzioni della XII giornata di Promozione. Reduci da una sconfitta entrambe, ma in condizioni di salute diverse. I neri messi meglio in classifica, gli arancioneri purtroppo ultimi, staccati di 5 punti dall’Union Novara.

Il terreno del Comunale dirà se la striscia nera del Gravellona può finire o se l’Ornavassese farà ancora valere il fattore casalingo, visto che ha conquistato in casa 12 dei 15 punti, subendo in casa solo 4 gol.

Dato l’impegno difficile del Casale a Trino, la Juventus Domo cercherà di trarre profitto dal confronto con il Banchette Colleretto, squadra di metà classifica, che però ha fatto più punti fuori che in casa. Per i granata occorre vincere sperando che il Casale rallenti, anche se il distacco di 4 punti tra le due prime non è cosa disperata alla XII giornata.

Il Piedimulera va ad Ivrea e non sarà trasferta facile. Soprattutto perché le ultime partite hanno visto i gialloblu faticare molto. Le tre sconfitte di seguito dopo un buon momento hanno riportato la squadra ossolana verso le zone basse. Ma l’Ivrea in casa fa fatica: ha fatto solo 4 dei 14 punti che tra le mura amiche. Ad Elca e Vadalà – che han fatto in due 12 dei 15 realizzati, tocca il compito di tenere sotto pressione la difesa eporediese.

Giocano in trasferta le novaresi. L’Arona in casa della Virtus Vercelli, la Union Novara tra le mura del Quincitava. Reduci da due pari le due squadra hanno l’impegno di uscire non sconfitta da queste trasferte. La Union ha collezionato tre risultai utili di seguito, l’Arona solo un punto nelle ultime tre gare dopo un buon filotto.

Poi si giocano: Ceversama-Orizzonti Canavese; Dufour Varallo-Gattinara; Lupetti Bianchi Trino-Città di Casale;