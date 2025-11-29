Juventus Domo in campo ad Arona per non mollare la presa sul Casale

Spicca Arona-Juventus Domo nella XIII di Promozione. E’ un match tra due nobili che sono state protagoniste per decenni nei campionati dilettanti. Dodici punti separano le due formazioni: 16 l’Arona, 28 la Juventus Domo. I granata hanno segnato il doppio delle reti dell’Arona (31 contro 15) ma i gol subito sono quasi identici: 12 gli ossolani, 14 i lacuali. Difficile fare pronostici!

L’Ornavassese (18) trova sul suo cammino la Union Novara (8). Stanno meglio gli ossolani capaci anche di vincere di goleada, mentre la Union non vince dal 2 novembre, quando colsero una vittoria di rilievo sul Piedimulera.

In casa giocano Gravellona (3) e Piedimulera (10). L’undici di Agostini se la vede con un cliente non facile: la Dufour Varallo, che con i suoi 24 punti ‘’annusa’’ aria di alta classifica.

Il Piedimulera, che si è perso dopo un buon momento, ha l’occasione di rifarsi contro il Ceversama (9), squadra che in classifica è dietro gli ossolani che però stanno subendo troppi gol in questa fase del torneo.

In campo anche Casale-Ivrea; Banchette Colleretto-Lupetti Bianchi Trino; Gattinara-Virtus Vercelli; Orizzonti Canavese-Quincinetto Tavagnasco.