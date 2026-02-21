 / Calcio

Promozione, gioca in casa il Piedimulera contro il Gattinara

E' l'ora del derby tra Ornavassese e Juventus Domo

Giornata da derby sull’asse del Toce. Ornavassese (24 punti) e Juventus Domo (38) si affrontano nella 22a giornata di Promozione. In questo momento zoppicano entrambe. I granata di Nino sono in un periodo difficile, i neri di Fusè alternano cose buone (vittoria a Casale) a scivoloni inattesi (ko con la Virtus Vercelli).

In Ossola si gioca anche a Piedimulera, dove arriva il Gattinara. I gialloblù (17 punti) hanno raccolto 4 puti nelle ultime due gare. I vignaioli (29) un solo punto in 180 minuti. Partita decisiva più per gli ossolani che per i vercellesi.

Il Gravellona (5) se la vedrà con l’Orizzonti Canavese (28). Un’annata difficile per gli arancioneri  che giocano con i canavesani   reduci da due partite positive in cui hanno raccolto 4 punti.

Domenica grama per la Union Novara (22) che riceverà il Casale (51). Così come per l’Arona  (30) impegnata in casa dell’Ivrea (36).

La giornata vede anche: Ceversama-Banchette Colleretto; Dufour Varallo-Virtus Vercelli; Quincitava-Lupetti Trino.

