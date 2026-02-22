Bel successo della Varzese sul Momo FOTO

La capolista Feriolo batte 4-2 l’Agrano e consolida il primo posto con 53 punti. Poker dell’Omegna contro l’Esio Verbania: 4-1 il finale. Vittoria importante per la Virtus Villadossola, che supera 1-0 il Vogogna. Successo interno per la Cannobiese, che batte 3-1 il Romagnano.

Vittoria netta del Bagnella sul campo del Sizzano: 3-0. Il Cameri supera 1-0 il Dormelletto Comignago, mentre la Varzese ha la meglio sul Momo per 3-2. Finisce 1-1 la sfida tra Carpignano e Quaronese. In classifica il Feriolo guida con 53 punti davanti alla Virtus Villadossola (40) e al Bagnella (39). In coda restano delicate le situazioni di Vogogna, Esio Verbania e Agrano, quando il campionato entra nella fase decisiva.