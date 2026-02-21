Derby ossolano tra Villa e Vogogna

E’ il testacoda di giornata quello che mette di fronte Feriolo (50 punti) e Agrano (12) nella 22° giornata. Trentotto punti separano la capolista dal fanalino di coda. Arrivano la prima da un pari non previsto a Esio, l’ultima della classe da una vittoria interna che ha ridato morale.

Trasferta in Ossola per il Momo (39) che giocherà in casa della Varzese (28) che all’andata fermò i novaresi sul pari. Il Mono arriva da due ko di fila: Villadossola e Cannobiese.

Il Dormelletto (38), terzo in classifica, giocherà a Cameri (25). I nerazzurri all’andata imposero il pari ai lacuali.

Al ‘Poscio’ Enrico Castelnuovo contro il suo passato! L’allenatore virtussino affronta con la sua squadra quel Vogogna che ha allenato a lungo. La Virtus Villa (37) sta facendo risultati , il Vogogna (16) invece segna il passo da un po’ ma un ulteriore ko renderebbe le cose ancor più difficili per l’undici di Rampi, che è pure un ex (come giocatore) del Villa.

Scendendo in classifica abbiamo il Bagnella (36) che si spingerà in casa del Sizzano (24) che ristagna al confine della zona play out. I cusiani hanno perso solo 3 partite, meglio ha fatto solo il Feriolo con uno stop in 21 turni.

Il ritrovato Omegna (33) se la vede con l’Esio (14), reduce dal pari col Feriolo. Rossoneri che hanno messo in fila tre vittorie di fila, verbanesi che non possono guardare troppo per il sottile vista la penultima posizione occupata.

Vinto a Momo, la Cannobiese (28) aspetta il Romagnano (23). Sono due delle squadre che hanno fatto meno pareggi in campionato: 4 i lacuali, 2 i novaresi.

Ultima partita della giornata Carpignano (24)-Quaronese (30). Sei punti le separano in classifica, ma entrambe hanno la stessa differenza reti: + 1.