Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana, generalmente, all’insegna del sole. “Fino a lunedì il Piemonte – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si troverà sotto l'influsso di un'area di alta pressione che garantirà condizioni stabili con cieli ben soleggiati sui settori alpini e sulle pianure occidentali, e nuvolosità più irregolare sulle pianure orientali con foschie e nebbie nelle ore più fredde. Da lunedì pomeriggio, una saccatura atlantica in discesa dalle Isole Britanniche verso la Francia comporterà un graduale cambio di circolazione con annuvolamenti compatti sui settori alpini nordoccidentali e deboli nevicate sulle creste alpine di confine, in serata".

SABATO 30 NOVEMBRE 2024

Nuvolosità: al mattino cielo sereno o velato sulle Alpi, parzialmente nuvoloso sulla fascia pedemontana occidentale e settentrionale e sull'Appennino, foschie e nebbie anche dense sulle pianure centro-orientali. Al pomeriggio generale attenuazione delle nubi con cielo in gran parte soleggiato, ad eccezione di locali addensamenti a ridosso delle zone appenniniche. Dalla sera nuove foschie e nebbie in pianura. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo a ovest fino ai 3100-3200 m, sui 2800-2900 m a est. Venti: settentrionali sulle Alpi, moderati fino al primo mattino in successiva attenuazione, con locali rinforzi sulle creste comprese tra Alpi Pennine e Lepontine; altrove deboli, prevalentemente nordorientali.

DOMENICA 1 DICEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno o velato, con foschie e locali nebbie in pianura fino al primo mattino, più dense tra Astigiano e Alessandrino. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali per locali addensamenti in arrivo dalla Francia. Precipitazioni: assenti. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2800-3000 m. Venti: deboli a tutte le quote; dai quadranti settentrionali in montagna e a quote collinari, prevalentemente occidentali in pianura.