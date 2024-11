Non passerà dalla nostra provincia la torcia olimpica di Milano-Cortina 2026

Il Verbano Cusio Ossola non farà parte del cammino della torcia olimpica per i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Sebbene il percorso della fiamma olimpica toccherà tutte le regioni italiane, la provincia piemontese non è stata inclusa tra le tappe ufficiali.

La torcia olimpica partirà il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia, per attraversare tutta Italia, toccando città e paesi fino ad arrivare a Milano, dove si terrà la cerimonia di apertura il 6 febbraio 2026. Durante il suo viaggio, che coprirà 12.000 chilometri in 63 giorni, il Vco non sarà tra le località che ospiteranno il passaggio del simbolo olimpico, nemmeno dopo che la fiamma sarà a Novara il 13 gennaio 2026.

Quella del Vco è un’assenza che pesa particolarmente, dato il contributo che la provincia ha dato alla crescita dello sport nazionale. Campioni come Blardone, che ha vinto medaglie in Coppa del Mondo di sci, e Dal Sasso, che ha portato il nome dell’Italia sul podio olimpico, ma anche Adriano Darioli nel fondo e Maurizio Oioli e Costanza Zanoletti nello skeleton, sono solo alcuni degli atleti legati al Vco che hanno reso famosa questa terra nel panorama sportivo.

Nel 2006, in occasione delle Olimpiadi di Torino, la torcia olimpica aveva fatto tappa a Verbania, dove fu accolta da un’affluenza festante di cittadini. La fiaccola arrivò via traghetto da Laveno a Intra, e percorse le vie cittadine con tanto entusiasmo e partecipazione. Un’immagine che oggi rimane nei ricordi di molti e che alimenta il rimpianto per questa esclusione dal cammino della torcia 2026.