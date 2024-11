Prima Categoria, il match clou è Piedimulera - Bagnella

Stavolta il campo principale della Prima Categoria sarà il ''Terzi'' di Piedimulera, dove i gialloblù sfideranno gli arancioneri di Cesare Rampi, che si stanno ulteriormente rinforzando col mercato invernale. Entrambe le squadre hanno osservato un turno di riposo forzato la settimana scorsa, e si preparano al rush finale per il titolo di campione di inverno: si sfidano il secondo miglior attacco del torneo, guidato dal bomber Elca, e la miglior difesa.

La ormai ex capolista Gravellona San Pietro ospita la Varzese di Chiaravallotti. Gli arancioneri stanno attraversando un periodo molto negativo, con un solo punto nelle ultime quattro uscite, e hanno perso la vetta in favore del Momo. Non sarà semplice per i ragazzi di Agostini avere la meglio sui granata divedrini, formazione sempre grintosa e decisa a dare il massimo in ogni partita per conquistare la salvezza.

Partita interessante al “Liberazione”, con i padroni di casa dell’Agrano che ospitano la Virtus Villa di Giampaolo. Obiettivi opposti per le due squadre, ma posta in palio importante per entrambe le formazioni: i biancoazzurri per rimanere attaccati alla vetta, in vista di una settimana di fuoco che li vedrà affrontare nel giro di pochi giorni il Piedimulera (nel recupero infrasettimanale) e il Momo; i granata di Lopardo, peggior difesa del torneo, per conquistare preziosi punti salvezza.

Partita non semplice per la Cannobiese, che riceve un Sizzano tornato alla vittoria domenica scorsa a spese del Gravellona, dopo cinque stop consecutivi. I biancorossi di Pettinaroli stanno risalendo la classifica, i novaresi vogliono tornare a occupare posizioni di classifica più consone alle loro potenzialità.

Derby provinciale tra Fondotoce e Vogogna. Si tratterà di una sfida salvezza, anche se la situazione dei neroverdi di Sena appare nettamente migliore rispetto a quella dei rivali ossolani, ancora all’ultimo posto in graduatoria. Fondamentale fare punti per i verdi di Castelnuovo, per non staccarsi troppo dal treno dei playout.

Le partite: