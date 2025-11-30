Promozione: sorride la Juventus Domo che vince sul campo dell'Arona

La tredicesima giornata del campionato regala conferme importanti per alcune formazioni del Verbano Cusio Ossola e del Novarese, mentre altre faticano a trovare continuità in un turno che ha offerto gol ed emozioni in quasi tutti i campi.

La Juventus Domo porta a casa tre punti preziosissimi espugnando per 1-0 il campo dell’Arona: a decidere è un rigore trasformato da Zani, che permette ai granata di restare saldamente al secondo posto in classifica con 31 punti, in scia al Città di Casale. Per l’Arona, invece, una sconfitta che lascia la squadra ferma a 16 punti, a metà classifica ma con la sensazione di aver perso un’occasione per muovere la graduatoria.

Ottima prova anche per la Dufour Varallo, protagonista di un convincente 3-0 esterno sul Gravellona San Pietro. Per il Gravellona è notte fonda: ultimi in classifica con appena 3 punti.

Finisce con un prezioso punto la gara dell’Union Novara, che impatta 1-1 con l’Ornavassese. Un pari che muove la classifica dei novaresi, ora a quota 9, ma che conferma anche il buon momento dell’Ornavassese, stabile nella parte sinistra della classifica con 19 punti. Partita vibrante, in cui gli ospiti hanno risposto colpo su colpo, confermando la propria solidità.

Non arrivano invece buone notizie dal Piedimulera, battuto in casa 2-0 dal Ce.Ver.Sa.Ma. Biella. Una sconfitta che pesa perché complica ulteriormente la corsa salvezza: i gialloblù restano fermi a 10 punti e continuano a mostrare difficoltà nel trovare continuità di risultati e soprattutto di solidità difensiva.