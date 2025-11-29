Esio e Virtus Villa in anticipo stasera al Curotti

Esio Verbania-Virtus Villa apre in anticipo la 13° giornata di Prima Categoria. Un anticipo che si terrà questa sera, alle 20,30, allo stadio Curotti, dove la squadra verbanese giocherà ‘’in casa’’ contro gli ossolani. Per l’Esio urge fare punti salvezza, per il Villa serve la vittoria per restare nella scia delle prime del girone. Virtus Villa che domani celebrerà gli 80° anni con un pranzo che vedrà presenti molti ex della società.

Le prime della classe con 27 punti – Momo e Feriolo – giocheranno in trasferta. I primi a Romagnano, i secondi a Quarona. Il ruolino è pressoché identico, col Feriolo che vanta 5 gol in più all’attivo e il Momo con un gol meno subito. Arrivano dal sonante 6 a 0 del Momo sull’Esio e dell’amaro 3 a 3 del Feriolo col Bagnella.

La terza della classe – la Varzese (22)- viaggia verso Carpignano. Ossolani che in settimana hanno conosciuto un brutto ko interno con l’Omegna e il pari nel recupero di mercoledì a Quarona.

Dietro c’è l’Omegna (20) che torna al Liberazione dopo il successo a Varzo. Riceve il Cameri che ha la metà dei punti (11) dei rossoneri e che non vince da 3 turni.

Derby cusiano tra Bagnella (19) e Agrano (7). L’undici di Sottini è reduce da due pari: quello di carattere a Feriolo e quello un po’ meno esaltante con Cameri. L’Agrano fatto 5 punti fuori casa dei sette che ha e l’aria del derby potrebbe incidere sulla partita.

Il Vogogna, vittorioso domenica, ospita un lanciato Dormelletto. Ossolani che hanno risalito un po’ la classifica (9) e novaresi (19) che sono a ridosso della zona play off. Il Vogogna fatica di più in casa, dove ha raccolto solo 3 punti mentre il Dormelletto ha portato a casa dalle trasferte solo 6 punti dei 19 che ha.

Trasferta a Sizzano (13) per la Cannobiese (18). Pochi punti separano le due formazioni che navigano a metà classifica