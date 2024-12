Una grande festa per i 25 anni dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Festeggia i suoi primi 25 anni il mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Per l’occasione, comune e Pro Loco organizzano un evento speciale, in programma giovedì 5 dicembre alle 18.00.

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2024 piazza Risorgimento di Santa Maria Maggiore si trasformerà in un magico palcoscenico per musica, arte, danza aerea e tante sorprese. Nello spettacolo “25 anni di Mercatino di Natale: la grande festa!” protagoniste assolute saranno le note del Natale, con la coinvolgente esibizione del coro gospel Black Inside. Al fianco delle venti coriste si esibiranno artisti provenienti dalle più prestigiose realtà di arte di strada, di circo e giocoleria, per uno show di assoluto coinvolgimento. Una prima assoluta con le acrobazie aeree sotto le stelle di Claudia Garrone e Silvia Caprioli: artiste di circo specializzate in acrobatica aerea, danzano in aria sfidando le leggi di gravità, volando sulle ali della fantasia e disegnando nuovi sogni da realizzare. Sarà invece un gradito ritorno quello della compagnia Eglaf Performing Arts: Matilde Orrico e il suo compagno Gianluigi sapranno meravigliare grandi e piccini, con suggestivi movimenti sui trampoli. Eleganza, poesia, romanticismo e solidarietà, perché Matilde e Gianluigi dedicano una parte del proprio cachet per donare spettacoli a rifugiati e migranti di Grecia, Turchia, Siria, Bosnia. Performance spettacolari e atmosfere uniche intorno al grande abete decorato con la fantasia dei bimbi di Santa Maria Maggiore e illuminato con luci calde. E un gran finale corale con gli interventi luminosi curati da GFG Pyro: 25 artisti coinvolti per festeggiare in piazza Risorgimento l’inizio della 25esima edizione del mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Una serata in grado di stupire i visitatori, che dalla mattina seguente e per tre intere giornate potranno passeggiare nel centro storico tra le 200 caratteristiche bancarelle dal tettuccio rosso e i 12 chalet posizionati in piazza Risorgimento. Protagonista indiscussa dell'evento è la maestria degli artigiani presenti dal 6 all'8 dicembre: tre giornate dense di occasioni di shopping di qualità, dunque, ma anche ricche di musiche, allestimenti, mostre, sapori tipici.