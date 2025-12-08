Aree protette dell’Ossola, i consigli per le escursioni invernali con gli amici a quattro zampe

Anche nella stagione invernale è possibile organizzare escursioni in montagna accompagnati dal proprio cane: per farlo, però, è necessario seguire alcune semplici regole per il rispetto della natura e degli altri visitatori, come spiegano gli esperti dell’ente Aree protette dell’Ossola.

Innanzitutto, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, dal 1° dicembre al 31 maggio, è vietato l’accesso degli animali nell’area protetta (indicata in verde sulla mappa allegata), per proteggere la fauna in un periodo dell’anno particolarmente delicato.

Tuttavia le zone a maggior frequentazione turistica sono accessibili ai cani anche in inverno: la piana di Devero, i percorsi fino a Crampiolo e alla diga di Codelago, mentre non è consentito portare il cane al Lago delle Streghe. Si ricorda, inoltre, di raccogliere sempre le deiezioni e di portare con sé la museruola da utilizzare in caso di necessità.