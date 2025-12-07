Autostrade, dal 2026 i ritardi valgono un rimborso: cosa cambia per gli automobilisti

Buone notizie per chi viaggia in autostrada: a partire dal 1° giugno 2026, i cittadini potranno ricevere rimborsi per i disagi causati da cantieri e blocchi del traffico. La novità arriva con la delibera n. 211/2025 approvata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che introduce il diritto al rimborso del pedaggio in caso di ritardi legati a incidenti, condizioni meteo avverse e altre cause che riducono la fruibilità della rete.

I rimborsi saranno automatici o richiedibili tramite un’app unica che raccoglie le informazioni di tutti i gestori autostradali, garantendo trasparenza e tempestività. Il meccanismo tutela anche abbonati e pendolari, con la possibilità di recedere dall’abbonamento in caso di riduzione della fruibilità del servizio.

Le modalità di rimborso dipenderanno dalla lunghezza del tratto percorso e dal ritardo subito: per tragitti fino a 30 km il rimborso è indipendente dal ritardo; tra 30 e 50 km scatta dopo 10 minuti di ritardo; oltre i 50 km, dopo 15 minuti. In caso di blocchi del traffico, le percentuali di rimborso varieranno dal 50% fino al totale, a seconda della durata del fermo. Sono previste eccezioni per importi inferiori a 10 centesimi e cantieri emergenziali.

La delibera entrerà in vigore dal 1° dicembre 2026 anche per tratte gestite da più concessionari. I gestori avranno inoltre l’obbligo di informare in maniera chiara e tempestiva gli utenti sullo stato dei cantieri e dei blocchi del traffico, compresi quelli emergenziali.

Federconsumatori, che ha partecipato alla consultazione per l’emanazione della delibera, continuerà a monitorare l’efficacia del sistema e invita gli utenti a segnalare eventuali difficoltà o ritardi nel riconoscimento dei rimborsi, affinché la misura garantisca realmente più equità e qualità del servizio autostradale.