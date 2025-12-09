Ventinovenne ossolano denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio

Un 29enne residente in Ossola è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai militari della Stazione di Varzo, che indicavano il giovane come possibile responsabile di un’attività illecita.

I Carabinieri, insieme ai colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Domodossola, hanno raggiunto l’abitazione del 29enne. Nel tentativo di evitare la perquisizione, il giovane ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di marijuana, sostenendo che non ci fosse altro in casa.

La perquisizione è comunque proseguita e ha permesso ai militari di rinvenire complessivamente 61,5 grammi di marijuana e 30,7 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione. Il materiale è stato ritenuto compatibile con un’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato a piede libero. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti portate avanti dall’Arma nell’Ossola e nel resto della provincia.