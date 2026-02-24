Arredi urbani danneggiati: la polizia locale individua il responsabile

Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in Via Briona a Domodossola è stato danneggiato un leggio metallico di proprietà del comune. Il leggio, che recava indicazioni descrittive dell’area del Borgo della Cultura, è stato divelto non senza difficoltà dalla sede stradale della Via Briona.

L’autore del fatto è stato individuato in poche ore dagli operatori del corpo di polizia locale che, per completare l’indagine, hanno utilizzato i sistemi di videosorveglianza presenti nell’area del Borgo della Cultura ed installati in esecuzione del patto per la sicurezza integrata “Custodes Domus” stipulato con la Prefettura – Utg del Verbano Cusio Ossola.

Il sindaco di Domodossola, in qualità di rappresentante dell’ente pubblico proprietario dell’oggetto danneggiato, ha sporto querela presso lo stesso corpo di polizia locale.

L’autore del fatto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con l’aggravante di getto pericoloso di cose.

Nel diffondere un’immagine estratta dalle immagini della telecamera, la polizia locale sottolinea la “perfetta efficienza delle apparecchiature tecnologiche di videosorveglianza poste a presidio della sicurezza urbana integrata. La loro funzionalità era stata messa in dubbio, peraltro senza ragione, nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. È appena il caso di sottolineare che la visione e l’impiego delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale è subordinata all’effettiva esistenza dei presupposti stabiliti dalla normativa vigente, nel caso di specie per la repressione dei reati e per la tutela del patrimonio comunale, a seguito della querela di parte e della conseguente indagine avviata dalla polizia locale”.