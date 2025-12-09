 / Sport

Sport | 09 dicembre 2025, 09:40

Tennis, successo ad Alessandria per il domese Matteo Huber

Il portacolori della squadra di Domodossola ha raggiunto la finale dopo aver superato quattro turni

Un inizio di stagione da urlo per Matteo Huber. Al torneo quarta categoria di Alessandria, il portacolori della Scuola Tennis Domodossola è arrivato fino all'atto conclusivo, dopo aver superato agevolmente e con grande sicurezza quattro turni. Se il buon giorno si vede dal mattino, si prospetta un 2026 da protagonista per lui.

Daniele Piovera

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore