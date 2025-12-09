Tennis, successo ad Alessandria per il domese Matteo Huber

Un inizio di stagione da urlo per Matteo Huber. Al torneo quarta categoria di Alessandria, il portacolori della Scuola Tennis Domodossola è arrivato fino all'atto conclusivo, dopo aver superato agevolmente e con grande sicurezza quattro turni. Se il buon giorno si vede dal mattino, si prospetta un 2026 da protagonista per lui.
In Breve
martedì 09 dicembre
domenica 07 dicembre
sabato 06 dicembre
venerdì 05 dicembre
giovedì 04 dicembre
mercoledì 03 dicembre
martedì 02 dicembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?