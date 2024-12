I Cameristi della Scala in concerto in collegiata

La fondazione Paola Angela Ruminelli e l’associazione Culturale Mario Ruminelli si avviano alla chiusura del calendario di eventi 2024 con l’appuntamento musicale di domenica 15 dicembre: con il sostegno di Intesa San Paolo, alle ore 15.30 nella chiesa della collegiata dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola è in programma “Gloria!”, l'atteso e ormai consueto Concerto di Natale dei Cameristi della Scala, diretti da Nicolò Umberto Foron. Ad accompagnare l'ensemble il gruppo corale AdAstra, diretto da Marco De Gaspari.

“La musica sacra rappresenta la colonna portante della storia della musica colta occidentale dal ‘500 ai giorni nostri. – dichiara Gianluca Scandola, direttore artistico dei Cameristi della Scala – Non c’è grande musicista che non abbia composto un brano ispirato al sacro, e pochi altri generi musicali sono così ricchi di capolavori pieni di lirismo, ardore, solennità, innovazione e spiritualità come quelli suggeriti dalla liturgia cristiana. Forse solo l’arte figurativa è comparabile alla musica per quanti capolavori sono stati creati ispirandosi a temi sacri.”

I Cameristi della Scala sono: Agnese Feraro, Corine van Eikema, Kaori Ogasawara, Gianluca Scandola, Fulvio Liviabella, Roberto Nigro, Olga Zakharova, Rita Mascagna, Andrea Del Moro (violini), Francesco Lattuada, Marcello Schiavi, Thomas Cavuoto (viole), Francesco Martignon, Gabriele Garofano, Massimiliano Tisserant (violoncelli), Alessandro Serra (contrabbasso), Augusto Mianiti, Andrea Arcieri (oboi), Francesco Tamiati, Gianni Dalla Turca (trombe), Gabriele Screpis (fagotto), Gianni Arfacchia (timpani).

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.