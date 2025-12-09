Cosasca in lutto per la scomparsa di Guido Borri

Cordoglio a Cosasca per la morte all'età di 87 anni di Guido Borri. Molto conosciuto in Ossola per la sua attività di geometra negli anni '70, era stato inoltre titolare della trattoria dell'Unione (Canova) con la mamma Elvira e la moglie Angela.

Il locale chiuso negli anni '90 è stato un punto di riferimento per rappresentanti, camionisti, per cene e pranzi sociali e per matrimoni. Guido era stato anche titolare di un'attività estrattiva nel Comune di Trontano. Di carattere calmo, gioviale e sempre sorridente, fino a quando la salute glielo ha permesso collaborava ad alcune iniziative della parrocchia.

Da anni era malato trascorreva le sue giornate in casa con la moglie Angela, accudito amorevolmente dalle figlie Monica e Michela. Il funerale, celebrato da don Paolo Cavagna, si è svolo questa mattina nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Cosasca.