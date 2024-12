Giornata della montagna, Uncem al lavoro con il ministero per elaborare nuove strategie

Uncem è al lavoro al fianco del ministero degli affari regionali e delle autonomie in vista di un appuntamento importante: la giornata internazionale della montagna, che si celebra l’11 dicembre.

Proprio in questa giornata, i sindaci e il presidente Uncem Marco Bussone saranno al ministero per prendere parte all’evento nazionale istituzionale, che anticipa un altro evento. Il 13 e 14 dicembre il Piemonte ospita infatti due giornate di celebrazioni che si terranno a Frabosa, sulle Alpi cuneesi.

Uncem porterà ai tavoli, alle occasioni di confronto, elementi e strumenti, strategie e opportunità per rafforzare le politiche nazionali e regionali per le montagne, per dare corpo alle strategie della montagna, delle green communities, per rafforzare la governance e la collaborazione tra enti locali. Per rispondere con gli enti locali, le imprese, i giovani delle scuole, il terzo settore alle crisi climatica e demografica. “Con il Progetto Italiae, che proprio il ministero guidato da Roberto Calderoli promuove, lavoriamo intensamente per guidare processi che negli enti locali superino le logiche dell’io e muovano verso il noi – precisa Marco Bussone – Ovvero, la comunità. La giornata della montagna è comunità. A Frabosa Soprana e a Frabosa Sottana lo mostreremo al Paese e all’Europa”.