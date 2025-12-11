Domodossola accende il Natale: al via i mercatini nel centro storico

A Domodossola è tutto pronto: nel fine settimana prenderà ufficialmente il via l’edizione 2025 dei mercatini di Natale, un evento che trasformerà per tre giorni il cuore del centro storico in un percorso incantato. Le tradizionali bancarelle dai tetti rossi, divenute ormai un simbolo di questo appuntamento, torneranno a riempire piazze e vicoli del Borgo della Cultura, attirando migliaia di persone, tra residenti, visitatori e turisti che ogni anno raggiungono la città proprio per vivere questa atmosfera unica.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre dunque, da piazza Mercato a via Rosmini, passando per piazza Fontana, piazza Chiossi e le vie laterali, saranno 177 gli stand selezionati dalla Pro Loco a portare artigianato, specialità natalizie e idee regalo. Come da tradizione, il percorso sarà animato da spettacoli, musica e momenti dedicati ai più piccoli, creando uno scenario in pieno spirito festivo. L’anteprima è prevista già venerdì 12 dicembre, alle 21.00, con il concerto di Amir Salhi all’Auditorium Floreanini, organizzato dall’Associazione Ruminelli: un’introduzione musicale che farà da preludio a un fine settimana ricco di appuntamenti.

Sabato 13 dicembre, dalle prime ore del mattino, il centro si riempirà di performance itineranti: il trampoliere Floriano, il Cumbre Duo con sax, percussioni e attore, e l’Ossola Sax Swingin’ Orchestra daranno ritmo alla giornata, mentre la Cappella Mellerio ospiterà i giovani musicisti di Make Music tra esibizioni e jam session. Nel pomeriggio spazio alle voci dei bambini: la Scalinata Rosmini accoglierà alle 15.45 gli auguri dei piccoli della scuola Milani di Calice, seguiti alle 16.00 dal coro della primaria Kennedy e dall’arrivo delle stelline di Santa Lucia. In Piazzetta della Solidarietà risuoneranno invece le esibizioni corali del Gospel White Spirit (ore 14.40) e del Coro Nitida Stella (ore 16.00). Alle 18, alla Madonna della Neve, si terrà il “Concerto per l’Avvento” del Convivio Rinascimentale e della Camerata Strumentale di San Quirico, al termine del quale la Pro Loco consegnerà il “Cuore delle Alpi”. La giornata si chiuderà alle 20 con il Gran Galà benefico del Kiwanis al Ristorante didattico Rosmini.

Domenica 14 dicembre la festa proseguirà con nuove performance del trampoliere Floriano e del Cumbre Duo Trallallà. Alle 11.00, dopo la Santa Messa, verranno premiati i vincitori del concorso presepi. Nel pomeriggio la Cappella Mellerio ospiterà, alle 15.30, “Il Giochino di Santa Lucia” della Compagnia dell’Ozio e, alle 17.00, un concerto jazz con Delfina Morellini e Pietro Tonelli, sempre a cura del Kiwanis. Non mancheranno gli auguri musicali del Civico Corpo Musicale e, in Piazzetta della Solidarietà, le energiche esibizioni dell’Antigò Brass Band (ore 10.30 e 12.30), oltre ai Papaveri Rossi che proporranno brani d’autore e canti natalizi pop alle 14.00.

Per l’intero weekend sarà attivo il punto ristoro in piazza Rovereto, mentre i ragazzi dell’Associazione Karma gestiranno una bancarella dove proporranno la “Silent Experience”, un’esperienza immersiva con musica natalizia, dj set e audioguida dedicata alla storia di Domodossola, oltre a numerose altre attività pensate per i più giovani.