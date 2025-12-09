Il volontariato protagonista dei mercatini di Natale del Vco

Nel Vco il Natale è ricco di solidarietà. Torna l'appuntamento con le associazioni locali e i volontari nella Piazza della Solidarietà in occasione dei mercatini natalizi di Domodossola, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre. Nel segno dell'impegno sociale, il Centro Servizi per il Territorio insieme a 13 associazioni sarà presente in piazza Fontana per proporre un regalo che abbia una marcia in più, quella della solidarietà, e presentare i propri progetti e attività. Le bancarelle saranno presenti dalle 10.00 alle 19.00.

Il Cst e il volontariato saranno poi presenti ai mercatini natalizi in programma nello stesso fine settimana, venerdì 12 e domenica 14 dicembre, a Suna in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, con bancarelle e attività per grandi e bambini. Infine, appuntamento a Omegna in piazza Beltrami e piazza XXIV Aprile, il 13 e il 20 duicembre dalle 10.00 alle 19.00 con attività, musica e il battesimo della sella con i simpatici asinelli Lola e Cricchetto.