 / Eventi

Eventi | 10 dicembre 2025, 10:35

Domodossola, un viaggio nella storia di Palazzo San Francesco

Giovedì 11 dicembre alla Cappella Mellerio un incontro con Paola Rovelli e Federico Troletti per scoprire le vicende dell’antico edificio oggi sede dei Musei Galletti

Domodossola, un viaggio nella storia di Palazzo San Francesco

Che cosa sappiamo davvero di Palazzo San Francesco, uno degli edifici più antichi e affascinanti del centro storico di Domodossola? A questa domanda cercheranno di rispondere la storica dell’arte Paola Rovelli e il curatore dei musei civici Federico Troletti, protagonisti dell’incontro organizzato dalla Pro Domo.

L’appuntamento è fissato per giovedì 11 dicembre alle ore 17.30, nella suggestiva cornice della Cappella Mellerio. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia del palazzo, che oggi ospita i Musei Gian Giacomo Galletti, ma che nei secoli ha vissuto trasformazioni, passaggi di proprietà e momenti centrali per la vita cittadina.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore