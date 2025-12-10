Domodossola, un viaggio nella storia di Palazzo San Francesco

Che cosa sappiamo davvero di Palazzo San Francesco, uno degli edifici più antichi e affascinanti del centro storico di Domodossola? A questa domanda cercheranno di rispondere la storica dell’arte Paola Rovelli e il curatore dei musei civici Federico Troletti, protagonisti dell’incontro organizzato dalla Pro Domo.

L’appuntamento è fissato per giovedì 11 dicembre alle ore 17.30, nella suggestiva cornice della Cappella Mellerio. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia del palazzo, che oggi ospita i Musei Gian Giacomo Galletti, ma che nei secoli ha vissuto trasformazioni, passaggi di proprietà e momenti centrali per la vita cittadina.