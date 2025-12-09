"Insieme per un Duomo": a Domodossola una cena benefica per il restauro della Collegiata

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola organizza, per mercoledì 16 dicembre alle 19.30, una cena di comunità al Centro Familiare di via Montegrappa. Un momento di incontro, condivisione e solidarietà, intitolato “Insieme per un Duomo – la risottata che fa bene al cuore”.

“L’idea è semplice ma preziosa – spiegano gli organizzatori - sedersi attorno a un tavolo, gustare insieme un piatto genuino e, nello stesso tempo, contribuire concretamente al restauro della storica Collegiata, uno dei simboli più importanti della nostra città. Ogni cucchiaio di risotto sarà un piccolo gesto di partecipazione, un segno di vicinanza e di amore verso il patrimonio artistico e spirituale che ci appartiene”.

L’iniziativa ha dunque l’obiettivo di raccogliere fondi per il restauro della chiesa di Domodossola, ma anche di rafforzare il senso di comunità e promuovere la cultura del dono. L’invito è aperto a tuta la cittadinanza.