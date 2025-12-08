Domodossola si prepara a vivere la magia dei mercatini di Natale

Tra pochi giorni il centro storico di Domodossola sarà un luogo ancora più magico, animato con le 177 bancarelle dai caratteristici tetti rossi degli artigiani, attentamente selezionati dalla Pro Loco: il 13 e 14 dicembre le vie acciottolate, i portici e le piazze del Borgo della Cultura, da piazza Mercato sino a via Rosmini, piazza Chiossi, piazza Fontana e le vie limitrofe, si animeranno con i mercatini di Natale, che come sempre saranno accolti in un’atmosfera unica, tra tradizioni, musica e spettacoli che accompagneranno la magia delle feste.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Domodossola, sarà preceduto da un’anteprima speciale: venerdì 12 dicembre, alle ore 21, l’Auditorium Floreanini ospiterà il concerto di Amir Salhi, a cura dell’Associazione Ruminelli. Un prologo musicale che darà il via a un fine settimana ricco di emozioni.

Sabato 13 dicembre il cuore della città si animerà fin dal mattino con performance itineranti: il trampoliere Floriano, la formazione Cumbre Duo con sax, percussioni e attore, e l’Ossola Sax Swingin’ Orchestra porteranno allegria tra le vie del centro, mentre la Cappella Mellerio ospiterà i ragazzi di Make Music per momenti musicali suggestivi e una jam sesssion. Nel pomeriggio spazio ai bambini: alle 15.45 la Scalinata Rosmini accoglierà gli auguri dei piccoli della scuola Milani di Calice, seguiti alle 16 dal coro della primaria Kennedy e dall’arrivo delle dolci stelline di Santa Lucia. In Piazzetta della Solidarietà sarà protagonista la musica corale, con il Coro Gospel White Spirit alle 14.40 e il Coro Nitida Stella alle 16. Alla Madonna della Neve, invece, alle 18 andrà in scena il “Concerto per l’Avvento” del Convivio Rinascimentale e della Camerata Strumentale di San Quirico, seguito dalla consegna del Cuore delle Alpi da parte della Pro Loco. Alle 20 poi presso il Ristorante didattico Rosmini vi sarà il Gran Galà benefico del Kiwanis club.

La festa continuerà domenica 14 dicembre con nuove performance itineranti del trampoliere Floriano e del Cumbre Duo Trallallà. Alle 11 la Santa Messa sarà seguita dalla premiazione del concorso presepi, mentre nel pomeriggio la Cappella Mellerio ospiterà alle 15.30 lo spettacolo teatrale “Il Giochino di Santa Lucia” con la Compagnia dell’Ozio e, alle 17, un raffinato concerto jazz con Delfina Morellini e Pietro Tonelli, a cura del Kiwanis. Non mancheranno gli auguri del Civico Corpo Musicale e, in Piazzetta della Solidarietà, le esibizioni dell’Antigò Brass Band alle 10.30 e alle 12.30, seguite alle 14 dai Papaveri Rossi con brani di cantautori italiani e canti natalizi pop.

Per l’intero weekend sarà attivo il punto ristoro in piazza Rovereto, mentre i ragazzi dell’Associazione Karma gestiranno una bancarella dove proporranno la “Silent Experience”, un’esperienza immersiva con musica natalizia, dj set e audioguida dedicata alla storia di Domodossola, oltre a numerose altre attività pensate per i più giovani.