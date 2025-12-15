Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

La società Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità previste per la settimana del 15 dicembre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura dell’entrata di Vercelli est in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 17 dicembre; entrata alternativa a Vercelli ovest.

Chiusura dell’uscita di Vercelli est provenendo da Genova, alle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 18 dicembre; entrata alternativa a Vercelli ovest.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra allacciamento A4/D36 e Verelli ovest in direzione Stroppiana dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre; uscita obbligatoria a Santhià e possibile rientro a Vercelli ovest.

Chiusura dell’entrata di Vercelli ovest verso A26 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 19 dicembre; entrata alternativa a Vercelli est.

Cantieri di corsia unica permanente:

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià, tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona tra le pkm 173+400 e 181+000 in modalità permanente da lunedì 15 a giovedì 18 dicembre.