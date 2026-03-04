 / Viabilità e trasporti

A26, chiusa per una notte la stazione di Carpugnino

La modifica al traffico è programmata tra il 4 e il 5 marzo

A26, chiusa per una notte la stazione di Carpugnino

Nuove modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Autostrade per l’Italia informa infatti che, a causa di lavori di sostituzione della segnaletica verticale, si rende necessaria la chiusura della stazione di Carpugnino in entrata verso Genova Voltri dalle 22.00 del 4 marzo alle 2 del 2.00 marzo. In alternativa è possibile utilizzare l’entrata dello svincolo libero di Meina.

l.b.

