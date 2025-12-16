I 'The Monkey Weather' presentano il nuovo videoclip sulle relazioni tossiche

Il 21 dicembre, alle 18:00, Sottosopra OpenStudio di Domodossola ospiterà la presentazione del nuovo videoclip dei The Monkey Weather. Il video, esplora in modo innovativo il delicato tema delle relazioni tossiche, attraverso una narrazione visiva che prende ispirazione dal mondo dei videogame.

Diretto da Michele Scaciga, il videoclip racconta una spirale di crescente manipolazione e violenza psicologica, usando la metafora della gamification per rappresentare le dinamiche di potere all’interno di una relazione tossica. Ogni "livello" del video svela come il controllo e la manipolazione si evolvano in violenza, fino al momento in cui la vittima riconosce le regole del gioco e trova la forza di affrontare i propri aguzzini per liberarsene. Un’opera visivamente ricca e variegata, in cui ogni membro della band interpreta un proprio piccolo universo narrativo, passando attraverso tecniche cinematografiche che vanno dal pre-cinema all’8mm, dal VHS al digitale. Come afferma il regista, “Il videoclip è stato pensato come qualcosa di opulento, un’esperienza visiva enciclopedica, dove ogni componente del gruppo ha avuto modo di interpretare un universo a sé”.

Oltre alla proiezione del video, l'evento sarà anche un’occasione di riflessione sociale. Tania Micaela Cordone, psicologa specializzata in violenza di genere, guiderà il pubblico in una discussione sul tema delle relazioni disfunzionali, con un focus sui segnali di manipolazione e sulle cause dei comportamenti manipolatori. Un’opportunità importante per approfondire la comprensione delle dinamiche tossiche e per offrire strumenti utili a chi si trova a vivere situazioni simili.

La presentazione del videoclip sarà dunque non solo un momento di arte e musica, ma anche uno spazio di consapevolezza, dove la cultura si fa veicolo di cambiamento e riflessione. L’ingresso è libero, e l’evento si terrà lunedì 21 dicembre 2025 alle 18:00 presso Sottosopra OpenStudio (Via Amendola 3, Domodossola). L’ingresso è libero, ma riservato ai soci; sarà possibile tesserarsi sul posto.