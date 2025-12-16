A Domodossola il concerto di Natale del Civico Corpo Musicale

Sarà la sala conferenze dell’Unione Montana Valli dell’Ossola, in via Romita 13 a Domodossola, ad ospitare il concerto di Natale in programma sabato 20 dicembre alle 21.00. L’evento, promosso dal Civico Corpo Musicale di Domodossola con il patrocinio delle istituzioni cittadine, ha dovuto cambiare sede rispetto a quanto inizialmente previsto alle scuole Floreanini a causa di problemi tecnici e logistici.

Il concerto assume quest’anno un significato particolare: si tratta infatti di uno dei pochi appuntamenti musicali natalizi a Domodossola, considerata la chiusura della chiesa cittadina per lavori di restauro. Un’occasione quindi preziosa per vivere un momento di condivisione e atmosfera natalizia attraverso la musica, in uno spazio alternativo ma adeguato ad accogliere il pubblico.

Il programma della serata sarà vario e pensato per un pubblico ampio. Accanto a brani di musica leggera, non mancheranno celebri colonne sonore di film e adattamenti per banda di musica pop, fino ad arrivare al gran finale con le tradizionali musiche natalizie, che accompagneranno simbolicamente il pubblico verso le festività. A dirigere il concerto sarà il maestro Fabrizio Bionda, alla guida del Civico Corpo Musicale di Domodossola. L’ingresso è libero.