Un pomeriggio di giochi tra nonni e nipoti al Circolo Acli di Domodossola

Un pomeriggio pensato per unire generazioni attraverso il gioco. La Fap Acli Vco, in collaborazione con lo Studio Abc di Domodossola, propone un’iniziativa dedicata a nonni e nipoti, che potranno cimentarsi insieme in rompicapo creativi, piccole sfide e giochi collaborativi all’insegna della fantasia e dello spirito di squadra.

L'obiettivo è semplice: far riscoprire ai più piccoli il piacere dei giochi “analogici”, lontani dagli schermi, e offrire ai nonni l’occasione di vivere momenti spensierati, condividendo attività che creano ricordi preziosi.

L’appuntamento è per sabato 20, alla Sala Acli di via Galletti 53 a Domodossola. L’evento è gratuito e aperto a un massimo di 30 partecipanti. È richiesta la prenotazione entro venerdì 19, telefonando al numero 389 0524009.