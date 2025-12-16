Esercitazione di sicurezza sulla SS33, chiusa la galleria Montecrevola

La galleria Montecrevola, sulla statale 33 del Sempione nel comune di Crevoladossola, sarà chiusa al traffico dalle 21.00 alle 24.00 di oggi, martedì 16 dicembre, per consentire lo svolgimento di un’esercitazione su scala reale all’interno della galleria.

L’esercitazione, il cui svolgimento è previsto dalla normativa vigente, permetterà ai tecnici di testare i dispositivi di sicurezza della galleria e la macchina dei soccorsi attraverso la simulazione di un incidente in galleria con feriti e principio di incendio. L’obiettivo è quello di ottimizzare le capacità operative e il coordinamento interforze. Durante le tre ore di chiusura al traffico la circolazione in entrambe le direzioni sarà indirizzata sulle provinciali 166 e 71 tramite apposita segnaletica di indicazione.